Hazatért Nagyváradra a restaurált Szent Jobb-selyemfestmény

2026. január 23-án a nagyváradi püspöki palotában ünnepélyes keretek között adták át az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) által restaurált, Mária Terézia korából származó Szent Jobb-ereklyét. A Mária Terézia királynő személyéhez köthető festett Szent Jobb-ábrázolás arra a selyemkendőre készült, amely Szent István jobbját takarta, amikor az 1771-ben uralkodói közbenjárásra visszaérkezett Raguzából Magyarországra.