Magyar Péter belezavarodott a szobabotrány-videó kapcsán közzétett nyilatkozataiba

Magyar Péter ellentmondott önmagának, amikor azzal magyarázkodott, hogy volt élettársával, Vogel Evelinnel létesített szexuális kapcsolatot 2024. augusztusában egy buli után. A politikus két nappal korábban ugyanis még azt közölte, hogy akkori barátnőjével történt az eset. A Tisza Párt elnöke azután kezdett el mentegetőzni, hogy egy sejtelmes, feltúrt ágyat és feltehetően drogot tartalmazó fotó jelent meg egy Radnai Márk néven futó honlapon.