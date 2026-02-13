NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Magyar Péter belezavarodott a szobabotrány-videó kapcsán közzétett nyilatkozataiba

Magyar Péter korábban az Ötkert nevű szórakozóhelyen is botrányt okozott, amikor fiatal lányokkal táncolt, majd pofon vágott egy férfit és elvette a telefonját.

Magyar Péter ellentmondott önmagának, amikor azzal magyarázkodott, hogy volt élettársával, Vogel Evelinnel létesített szexuális kapcsolatot 2024. augusztusában egy buli után. A politikus két nappal korábban ugyanis még azt közölte, hogy akkori barátnőjével történt az eset. A Tisza Párt elnöke azután kezdett el mentegetőzni, hogy egy sejtelmes, feltúrt ágyat és feltehetően drogot tartalmazó fotó jelent meg egy Radnai Márk néven futó honlapon. 

 

