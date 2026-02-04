Pócs János szerint Magyar Péter listás helyet ajánlott Lőcsei Lajoséknak

Magyarországon normális párbeszédre és együttműködésre van szükség, nem pedig erőszakra és fenyegetésre - jelentette ki az építési és közlekedési miniszter Pusztaszabolcson, miután kiderült, hogy megverték azt a férfit, aki bevallotta, hogy fizetett és szervezett provokáció történt a gyöngyösi Lázárinfón. Pócs János pedig elmondta: A Momentum országgyűlési képviselője azért kampányol, mert Magyar Péter listát ajánlott neki.