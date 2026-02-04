Kiugró tiszás: a Tisza Párt elnöke arrogáns, saját embereivel is lekezelő

Magyar Péter hetek óta nem mert a nyilvánosság elé lépni-erre mutatott rá az Építési és Közlekedési Miniszter. Lázár János a Hír TV-nek azt mondta: a Tisza Párt elnökének viselkedése komoly gondokat okozott a Tiszában ezért húzták elő Kapitány Istvánt. A politikai tömörülésből kiugró Csercsa Balázs is arról számolt be, hogy Magyar Péter arroganciája egyre több Tiszásban vált ki ellenérzést.