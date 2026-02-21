Hidvéghi Balázs Békéscsabán: A tét a magyar út megőrzése a brüsszeli nyomással szemben

A kampány hivatalos elindulásával Békéscsabán Hidvéghi Balázs tiszta vizet öntött a pohárba: a brüsszeli elit Manfred Weberrel és Ursula von der Leyennel az élen nyíltan kormányváltást akar Magyarországon. A céljuk átlátszó, hiszen a Tisza Münchenben paktumot kötött, ami bebizonyította, hogy Magyar Péter a háborúpárti elit érdekeit szolgálja. Amíg a baloldal az olcsó energia feladásáról és a rezsicsökkentés eltörléséről álmodozik, addig a nemzeti kormány garantálja, hogy Magyarország kimarad a háborúból. Olyan ez a helyzet, mint amikor a szomszéd gazda a mi éléskamránkat akarja felajánlani a saját hitelezőinek – mi viszont nem hagyjuk, hogy a családunk biztonsága legyen az alku tárgya. Hidvéghi hangsúlyozta: nem adjuk oda a magyar emberek pénzét Ukrajnának, és nem engedünk a zsarolásnak sem. Áprilisban arról döntünk, hogy maradunk-e a szuverén magyar úton, vagy behódolunk a brüsszeli akaratnak.