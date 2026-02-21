Kijev bábja vagy nemzeti vezető? Ma eldől, ki akarja háborúba rángatni Magyarországot

Mától hivatalosan is megkezdődött az ország sorsát meghatározó küzdelem, ahol a tét nem kevesebb, mint a túlélés. Orbán Balázs politikai igazgató rántotta le a leplet a baloldal sötét terveiről: a választási kampány középpontjában a béke megőrzése áll. Miközben a nemzeti oldal az ország biztonságáért harcol, a Tisza Párt és Magyar Péter Münchenben már kezet rázott a háborúpárti elittel.
Hivatalosan is megkezdődött a sorsdöntő választási kampány, amelyben a magyaroknak ismét a béke vagy háború sorskérdései között kell választaniuk. Orbán Balázs leleplezte, hogy a brüsszeli elit bábjaként funkcionáló Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a háttérben már megállapodott Kijevvel. A titokban kötött Magyar Péter és Zelenszkij paktuma Münchenben pecsételődött meg, ahol a Tisza vezére kész volt veszélyeztetni a magyarok energiaellátását csak azért, hogy elnyerje az ukránok és a globalista körök támogatását. Ebben a válságos helyzetben csak egy szuverén és stabil nemzeti kormány képes megvédeni hazánk békéjét és biztonságát a külső nyomással szemben.