Kijev bábja vagy nemzeti vezető? Ma eldől, ki akarja háborúba rángatni Magyarországot

Hivatalosan is megkezdődött a sorsdöntő választási kampány, amelyben a magyaroknak ismét a béke vagy háború sorskérdései között kell választaniuk. Orbán Balázs leleplezte, hogy a brüsszeli elit bábjaként funkcionáló Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a háttérben már megállapodott Kijevvel. A titokban kötött Magyar Péter és Zelenszkij paktuma Münchenben pecsételődött meg, ahol a Tisza vezére kész volt veszélyeztetni a magyarok energiaellátását csak azért, hogy elnyerje az ukránok és a globalista körök támogatását. Ebben a válságos helyzetben csak egy szuverén és stabil nemzeti kormány képes megvédeni hazánk békéjét és biztonságát a külső nyomással szemben.