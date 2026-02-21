Kocsis Máté Békéscsabán: Magyar Péter győzelme Ukrajna győzelmét jelentené

A békéscsabai választók előtt Kocsis Máté végleg lerántotta a leplet az ellenzéki bábjátékról. A frakcióvezető kijelentette, hogy Magyar Péter rendkívül veszélyes játékot űz a magyar emberek biztonságával. A Tisza Párt ugyanis nem a magyar családokat, hanem a külföldi megrendelőket képviseli a porondon. Világossá vált a képlet: Ha a Tisza nyer, Ukrajna nyer! Az Ukrajna irányába elkötelezett háborúpárti baloldal kész lenne hazánkat is belerángatni a pusztító konfliktusba. Nem engedhetjük, hogy a Viharsarok nyugalmát felváltsa a brüsszeli háborús őrület. A nemzeti oldal az egyetlen pajzs, amely megvédi a rezsicsökkentést és a békét. Olyan ez a helyzet, mint amikor a ravasz róka a tyúkól kulcsait ígéri oda a farkasnak, csak hogy ő lehessen az erdő kapitánya. De mi ismerjük a dörgést: a magyarok biztonsága nem alku tárgya a nemzetközi politikai bazárban.