Kinek kell a bábkormány? Orbán Viktor megnevezte, kik akarják eladni a magyar békét

A háborúellenes gyűlés békéscsabai állomásán Orbán Viktor drámai figyelmeztetést küldött: a fegyverropogás zaja közelebb van, mint gondolnánk. A miniszterelnök szerint a választás tétje nem más, mint hogy megőrizzük-e szabadságunkat, vagy behódolunk a brüsszeli és kijevi zsarolásnak.
A békéscsabai háborúellenes gyűlés alkalmával Orbán Viktor kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy a háború sokkal gyorsabban jön, mint hinnénk. A miniszterelnök rávilágított: a müncheni titkos paktum célja nem más, mint a nemzeti szuverenitás feladása, amihez a vétójog elvétele az első lépés. Kijelentette, hogy az ukránok a kormányváltásban érdekeltek, mivel Brüsszellel és a németekkel karöltve egy fegyverszállító bábkormányt akarnak Budapesten látni.