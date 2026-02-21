Kinek kell a bábkormány? Orbán Viktor megnevezte, kik akarják eladni a magyar békét

A békéscsabai háborúellenes gyűlés alkalmával Orbán Viktor kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy a háború sokkal gyorsabban jön, mint hinnénk. A miniszterelnök rávilágított: a müncheni titkos paktum célja nem más, mint a nemzeti szuverenitás feladása, amihez a vétójog elvétele az első lépés. Kijelentette, hogy az ukránok a kormányváltásban érdekeltek, mivel Brüsszellel és a németekkel karöltve egy fegyverszállító bábkormányt akarnak Budapesten látni.