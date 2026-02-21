Lázár János Békéscsabán: Olyan vezetők kellenek, akik nemcsak térképről ismerik az Alföldet

Lázár János Békéscsabán tette egyértelművé: az országnak olyan vezetőkre van szüksége, akik a saját bőrükön érzik az Alföld ritmusát. A miniszter szerint Békésben az életben maradás záloga a 16 éve megkezdett vidékpárti politika folytatása. A cél nem kevesebb, mint vonzóvá tenni a térséget a jövő generációi számára, hogy a fiatalok ne elvándoroljanak, hanem otthonra találjanak a szülőföldjükön.
Lázár János békéscsabai fórumán kijelentette, hogy a kormányba olyan emberek kellenek, akik a vidékpárti politika alapjait nem csak könyvekből tanulták. A miniszter hangsúlyozta, hogy az Alföld sorsa nem dőlhet el a pesti irodák mélyén, mert a Viharsarokban létkérdés a mezőgazdaság és a helyi ipar fejlesztése. A cél egyértelmű: a fiatalokat vissza kell hozni a térségbe, megteremtve számukra a modern életfeltételeket és a biztos megélhetést.