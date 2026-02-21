„Már az első órában meglett!” – Elképesztő tempóval rajtoltak a kormánypártok

A politikai szezont nem kávézgatással, hanem kőkemény terepmunkával indította a nemzeti oldal. Az ajánlásgyűjtés első óráiban a Fidesz aktivistái és jelöltjei valósággal letarolták a tereket, miközben az ellenzék még valószínűleg a reggeli latte-habját igazgatta a pesti irodák mélyén. Ferencz Orsolya arról számolt be a Fcebook-oldalán, hogy

Özönlenek az aláírások, pár óra leforgása alatt több mint háromszorosa összegyűlt a szükséges támogatói aláírásoknak.

Orbán Viktor bejelentése, miszerint mind a 106 választókerületben megvannak a támogatók, jól mutatja a szervezeti erőt. Vitályos Eszter Szentendrétől Nagymarosig csönget be a családokhoz, Radics Béla pedig Budapest belső kerületeiben söpörte be a támogatást. Horváth László Gyöngyös környékén egyetlen óra alatt végzett a papírmunkával, hiszen a választók pontosan tudják: a választás 2026 tétje a béke vagy háború. Aki a biztonságot és a rezsicsökkentés megvédése mellett a 13. és 14. havi nyugdíjat választja, az nem késlekedik.