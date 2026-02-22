NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Magyar Péter és az emberei igyekeznek megfelelni az összes háborúpárti vezetőnek

A nemzeti petíció mellett a Tisza Párt és a brüsszeli elit kapcsolatáról Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár mondott véleményt.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Hidvéghi Balázs: "Ez az összejátszás a Tisza párt és az ukránok között nem kis dolog. Magyar Péter és az emberei a saját lábukba botlanak, úgy igyekeznek megfelelni az összes háborúpárti vezetőnek. Jól látszott ez a müncheni találkozóról készült felvételeken és mit jelent ez Magyarországra nézve? Rendkívüli veszélyt! Azt jelenti, hogy Magyar Péter a hatalomért, a brüsszeli elit és az ukránok kegyeiért kész mindent feladni: kész feladni Magyarország békéjét és háborúba rángatni a magyarokat. Kész odaadni a magyarok pénzét az ukránok kész feladni a magyarok energiabiztonságát és többszörös rezsit fizettetni az emberekkel."

 

