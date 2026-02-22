Robbanások rázták meg a nyugat-ukrajnai Lviv városát, egy fiatal rendőrnő meghalt

Nógrádi György: "Ukrajnában olyan mennyiségű fegyver van magánkézen, olyan mennyiségű nyugati támogatást kap, pénzben, fegyverben, lőszerben Ukrajna naponta, hogy ez az én megítélésem szerint egy folyamat kezdete. Ez a folyamat bármikor folytatódhat, bármikor bárhol robbantások lehetnek. Ha figyelembe veszem, hogy Ukrajnában a fronton lévő ukrán katonák akkor kaphatnak modern nyugati fegyvert, ha tisztjeiket megfenyegetik. ... Ukrajnában bármi megtörténhet."