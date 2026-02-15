Ne legyünk rosszindulatúak! Képzeljük el a szituációt: Magyar Péter bemegy a hálóba valakinek a társaságában. A tálca ott marad a nappaliban, a "méltatlan" bulizók között. És mit érez a tálca? Magányt. Elhagyatottságot. Hiszen a fény, az igazság, a jövő (maga MP) átment a másik szobába! Így hát a tálca – a fizika törvényeit meghazudtolva – összeszedte minden erejét, és mint Lassie, a hűséges kutya, utánament a Gazdinak. Talán még kapart is az ajtón, hogy engedjék be. Magyar Péter pedig, mint jóságos állatvédő (vagy tálcavédő), befogadta. Nem azért, hogy használja a tálcán lévő drogot! Dehogy! Csak hagyta, hogy a tálca ott pihenjen az ágya mellett, és szemlélje a "konszenzuális" eseményeket.

A Lassie-effektus: A hűséges tálca

A tudomány értetlenül áll az eset előtt. Magyar Péter ártatlansága bizonyított, hiszen ki merné feltételezni, hogy ő vitte be a drogot? A szemtanúk beszámolója alapján egyetlen magyarázat maradt: a fehér porral teli tálca öntudatra ébredt, és a "szeretet apostola" iránti mélységes tiszteletből, hűséges kiskutyaként követte őt a hálószobába. A Tisza Párt talán még áhitattal is ünnepli az új csodát.