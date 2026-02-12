„A magyarok megérezték a veszélyt” – új szakaszba lépett a Nemzeti Petíció

Gulyás Gergely szerint a magyar emberek megérezték azt a veszélyt, amelyet Brüsszel és Kijev közös terve jelent. Idén még csak a magyarok pénzét vinnék el, de jövőre már egész Európát háborúba sodornák - mutatott rá a miniszter. Gulyás Gergely arra biztatta az embereket, hogy támogassák a kormány munkáját a nemzeti petíció kitöltésével, amelyre március 23-ig lesz lehetőségük.