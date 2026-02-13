„Apa, élünk!” – A romok alól húzták ki gyermekét, mégsem menekülnek: Sokkoló riport a kijevi pokol túlélőiről

Ahol egykor családi fészkek álltak, ma már csak törmelékhalmaz és az elenyészett álmok emlékei maradtak. Egy orosz fennhatóság alatt lévő területen a hatóság száraz adatként közli: két civil, köztük egy 2020-ban született gyermek, halálos sérüléseket szenvedett. Ez a háború valódi arca: a legkisebbek vére a romokon. Kijevben Mark Szerhejev katonai lelkész élete dőlt össze másodpercek alatt, amikor rájuk szakadt a plafon. „A feleségem sikítozni kezdett: A gyerekek!” – emlékszik vissza a férfi, aki végül a törmelékek alól húzta ki legkisebb fiát. Mégis maradnak, mert hiszik: Isten nem hagyja el őket.