Ismétlődő horror: Szombathely után Sülysápon is gyermeket „vittek” a kocsitolvajok – Meddig marad büntetlen a gátlástalanság?

A reggeli rohanás majdnem tragédiába torkollott: 5 éves gyerekkel együtt lopták el az autót a Pest vármegyei Sülysápon. Az édesapa csak a kisebbik gyermekét vitte be a bölcsődébe, miközben az autóban hagyott ötéves fiára próbált fűteni. Bár a kulcs nála volt, a fiatal tolvajnak sikerült elkötnie a járó motorú járművet. A „szerencse a szerencsétlenségben”, hogy az elkövető nem vitte magával a gyereket a végállomásig: 5 kilométerre arrébb, Úri községben egy élelmiszerüzlet előtt rakta ki. A boltos, aki tejszelettel és üdítővel nyugtatta a megszeppent kisfiút, azonnal hívta a rendőrséget. A hatóságok profizmusát dicséri, hogy néhány órán belül megkerült az autó, és Újszászon elcsípték a tettest is.