A Tisza Párt hívei támogatóan reagáltak Zelenszkij halálos fenyegetésére

Jöjjenek az ukrán katonák - ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekkel fogadták egyes Tisza hívek az ukrán elnök halálos fenyegetését. A baloldali lapok olvasói között többen egyetértenek Zelenszkijjel, aki Orbán Viktor megölését lengette be és az ukrán hadsereget sürgették.

A 24.hu egyik olvasója helyesnek és hiánypótlónak tartja az ukrán elnök fenyegetését.

A hvg bejegyzése alatt pedig azt sürgetik, hogy az ukrán hadsereg minél hamarabb keresse fel a miniszterelnököt, sőt olyanok is akadnak, akik útba is igazítanák őket.

A 444 olvasóinak is tetszenek az ukrán elnök szavai, egyesek szerint Zelenszkij jól teszi, hogy fenyegeti Orbán Viktort, mások szerint pedig egyenesen szórakoztató a halálos fenyegetés.

Magyar Péterékről többször kiderült hogy Ukrajna lelkes támogatói, így nem meglepő, hogy a Tisza szimpatizánsok körében is osztatlan sikert aratott az ukrán elnök halálos fenyegetőzése.