Áprilisi vihar előtt: felkavarodott az állóvíz az uniós csúcson és a magyar kampányban is

A HírTV Csörte című adásában M. Dobos Marianne és vendégei – Gajdics Ottó, Kacsoh Dániel, Fodor Gábor és Nagy Attila Tibor – a magyar külpolitika és a hazai kampány legforróbb pontjait érintették. A vita elején az uniós csúcs tanulságait vonták le, ahol Orbán Viktor sikeresen blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt.
Míg Nagy Attila Tibor az „elszigeteltség” képét árnyalta a szlovák és esetleges olasz támogatással, Gajdics Ottó a vétó intézményét a demokrácia alapjaként védte meg, kiemelve, hogy a kisebbség véleményét nem lehet elnyomni, ha az energiabiztonságról van szó. A szakértők egyetértettek: Brüsszel kivár, és mindenki az április 12-i „nagy csatára”, a magyar választásra figyel.
A belpolitikai blokkban a kampány feszültségei kerültek terítékre.
A vendégek élesen elemezték a Tisza Párt térnyerését, amely láthatóan „kiszívja a levegőt” a többi ellenzéki formáció elől. Kacsoh Dániel rámutatott: Magyar Péter látható idegessége és a fake news-ok (például a fellépők fizetésével kapcsolatos hírek) bedobása mögött az állhat, hogy a Fidesz országszerte sikeresen mozgósítja bázisát. Fodor Gábor az értékalapú politizálást hiányolta, míg a vita végén a Tisza Párt jelöltjeinek némasága és a kárpátaljaiakkal kapcsolatos Márki-Zay-nyilatkozatok okoztak hullámokat. A konklúzió egyértelmű: a politikai állóvíz felkavarodott, és a hátralévő hetekben a mozgósítás ereje fogja eldönteni a verseny kimenetelét.