Áprilisi vihar előtt: felkavarodott az állóvíz az uniós csúcson és a magyar kampányban is

Míg Nagy Attila Tibor az „elszigeteltség” képét árnyalta a szlovák és esetleges olasz támogatással, Gajdics Ottó a vétó intézményét a demokrácia alapjaként védte meg, kiemelve, hogy a kisebbség véleményét nem lehet elnyomni, ha az energiabiztonságról van szó. A szakértők egyetértettek: Brüsszel kivár, és mindenki az április 12-i „nagy csatára”, a magyar választásra figyel.

A belpolitikai blokkban a kampány feszültségei kerültek terítékre.

A vendégek élesen elemezték a Tisza Párt térnyerését, amely láthatóan „kiszívja a levegőt” a többi ellenzéki formáció elől. Kacsoh Dániel rámutatott: Magyar Péter látható idegessége és a fake news-ok (például a fellépők fizetésével kapcsolatos hírek) bedobása mögött az állhat, hogy a Fidesz országszerte sikeresen mozgósítja bázisát. Fodor Gábor az értékalapú politizálást hiányolta, míg a vita végén a Tisza Párt jelöltjeinek némasága és a kárpátaljaiakkal kapcsolatos Márki-Zay-nyilatkozatok okoztak hullámokat. A konklúzió egyértelmű: a politikai állóvíz felkavarodott, és a hátralévő hetekben a mozgósítás ereje fogja eldönteni a verseny kimenetelét.