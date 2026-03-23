„Éljen Orbán Viktor!” – Wilders kemény üzente Budapestről

A Millenáris Parkban megrendezett Patrióta nagygyűlés egyik legvártabb pillanata volt, amikor Geert Wilders megjelent. A holland politikus hangsúlyozta, hogy a nemzeti szuverenitás visszaszerzése az egyetlen út Európa megmaradásához. Kiemelte, hogy az illegális migráció és a brüsszeli diktatúra kora lejárt, mert Viktor Orbán és szövetségesei megmutatták a győzelem receptjét. Az európai értékek védelme közös kötelességünk a sorsdöntő áprilisi választás előtt a béke megőrzéséért.

