Feszült jelenetek Győrben: indulatosan reagáltak a Tisza hívei

Indulatosan és agresszívan reagáltak a Tisza Párt szimpatizánsai a HírTV-nek Győrben. A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter nem bírja elviselni, hogy sokkal többen vannak a miniszterelnök rendezvényein, mint a tiszás gyűlölködő fórumokon. Kocsis Máté szerint éppen ezért az ország túlsó végéből is egészen Győrig buszoztatta balhézni a fizetett embereket egy békés rendezvényre.

,,Mocskos Fidesz, mocskos Fidesz, mocskos Fidesz...."



Agresszíven léptek fel a Tisza Párt szimpatizánsai Győrben. Magyar Péter támogatóit hiába kérdeztük, indulatosan válaszoltak.

Nem ez az első eset, amikor agresszív stílusban, szitkozódva jelentek meg ellenzéki tüntetők. Törökszentmiklóson a Mandiner tudósítójával minősíthetetlen hangnemben beszélt egy férfi, majd egy adott pillanatban rá akart támadni.