NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
„Ez bizony nem gimis rivalizálás...” – így üzent Orbán Balázs Panyi Szabolcsnak

„Ez bizony nem gimis rivalizálás...” – így üzent Orbán Balázs Panyi Szabolcsnak

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy friss videóban reagált Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró korábbi szavaira. A politikus elutasította azt a feltételezést, miszerint kettejük konfliktusa egykori közös gimnáziumi éveikre és valamiféle régi rivalizálásra vezethető vissza.

  • Hírek
  2 órája
  Frissítve: 2 órája
  Forrás: HírTV
  Fotó: Máthé Zoltán
Vágólapra másolva!

Orbán Balázs a felvételen nyíltan tiszás ügynökbotrány kapcsán kémkedéssel vádolta meg az újságírót, állítva, hogy Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálati anyagok elkészítésében működött közre, ezzel pedig saját hazája ellen dolgozik.

A politikai igazgató hangsúlyozta, hogy célja egy olyan rendszer kialakítása, amelyben a „kémecskék” nem láthatnak rá a Külügyminisztérium belső működésére. Kijelentette, hogy Magyarország sorsáról a magyar embereknek kell dönteniük, nem pedig külföldről pénzelt szereplőknek.

 

Továbbiak a témában