„Ez bizony nem gimis rivalizálás...” – így üzent Orbán Balázs Panyi Szabolcsnak

Orbán Balázs a felvételen nyíltan tiszás ügynökbotrány kapcsán kémkedéssel vádolta meg az újságírót, állítva, hogy Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálati anyagok elkészítésében működött közre, ezzel pedig saját hazája ellen dolgozik.

A politikai igazgató hangsúlyozta, hogy célja egy olyan rendszer kialakítása, amelyben a „kémecskék” nem láthatnak rá a Külügyminisztérium belső működésére. Kijelentette, hogy Magyarország sorsáról a magyar embereknek kell dönteniük, nem pedig külföldről pénzelt szereplőknek.