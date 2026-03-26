„Ez bizony nem gimis rivalizálás...” – így üzent Orbán Balázs Panyi Szabolcsnak

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy friss videóban reagált Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró korábbi szavaira. A politikus elutasította azt a feltételezést, miszerint kettejük konfliktusa egykori közös gimnáziumi éveikre és valamiféle régi rivalizálásra vezethető vissza.
Orbán Balázs a felvételen nyíltan tiszás ügynökbotrány kapcsán kémkedéssel vádolta meg az újságírót, állítva, hogy Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálati anyagok elkészítésében működött közre, ezzel pedig saját hazája ellen dolgozik.
A politikai igazgató hangsúlyozta, hogy célja egy olyan rendszer kialakítása, amelyben a „kémecskék” nem láthatnak rá a Külügyminisztérium belső működésére. Kijelentette, hogy Magyarország sorsáról a magyar embereknek kell dönteniük, nem pedig külföldről pénzelt szereplőknek.