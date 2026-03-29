Orbán Viktor: Nem leszünk ukrán műveleti terület!

A miniszterelnök szerint a nemzeti szuverenitás védelme a legfontosabb feladatunk. Orbán Viktor világossá tette, hogy az ukrán műveleti terület kialakítása hazánkban elfogadhatatlan. A folyamatos háborús zsarolás ellenére a kormány prioritása a magyar biztonság garantálása. Csak az idegen titkosszolgálati beavatkozás elleni fellépés és a brüsszeli hitelcsapda elkerülése biztosíthatja, hogy unokáink ne adósodjanak el idegen érdekek miatt.

