„Színjáték az egész” – Kormánypárti politikusok Magyar Péter pálfordulásáról

Magyar Péter nyilván úgy látta, hogy az elmúlt hetek történései politikailag nem voltak kedvezőek, nem értékelték az emberek, hogy az ukránok oldalára áll a barátság kőolajvezeték témájában. Ezért most úgy döntött, hogy ezt az álszent, kétszínű, összejátszós színjátékot eljátssza Zelenszkij elnök úrral.