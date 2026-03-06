„Színjáték az egész” – Kormánypárti politikusok Magyar Péter pálfordulásáról

Magyar Péter színjátékot játszik azzal, hogy éppen most határolódik el az ukrán elnök fenyegető kijelentéseitől - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs emlékeztetett: éppen a Tisza Párt az, amelyik támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, az Oroszországgal szembeni szankciókat, Ukrajna pénzügyi támogatását, valamint a Magyarországgal szembeni intézkedéseket.
Magyar Péter csütörtöki országjárásán igyekezett elhatárolódni az ukrán elnök Orbán Viktort fenyegető kijelentésétől.
A Tisza Párt elnöke ezzel a megszólalásával is azt bizonyította, hogy kétszínű játékot játszik
- hívta fel a figyelmet a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője.
Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott,
Magyar Péter nyilván úgy látta, hogy az elmúlt hetek történései politikailag nem voltak kedvezőek, nem értékelték az emberek, hogy az ukránok oldalára áll a barátság kőolajvezeték témájában. Ezért most úgy döntött, hogy ezt az álszent, kétszínű, összejátszós színjátékot eljátssza Zelenszkij elnök úrral.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint az, hogy Magyar Péter korábban hosszú ideig hallgatott az ukrán elnök politikai zsarolásáról, többet mond minden szónál.