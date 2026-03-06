NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
„Színjáték az egész” – Kormánypárti politikusok Magyar Péter pálfordulásáról

Magyar Péter színjátékot játszik azzal, hogy éppen most határolódik el az ukrán elnök fenyegető kijelentéseitől - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs emlékeztetett: éppen a Tisza Párt az, amelyik támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, az Oroszországgal szembeni szankciókat, Ukrajna pénzügyi támogatását, valamint a Magyarországgal szembeni intézkedéseket.

  • Hírek
  • Tegnap, 12:30
  • Frissítve: Tegnap, 13:22
  • Forrás: HírTV
Magyar Péter csütörtöki országjárásán igyekezett elhatárolódni az ukrán elnök Orbán Viktort fenyegető kijelentésétől

A Tisza Párt elnöke ezzel a megszólalásával is azt bizonyította, hogy kétszínű játékot játszik

- hívta fel a figyelmet a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, 

Magyar Péter nyilván úgy látta, hogy az elmúlt hetek történései politikailag nem voltak kedvezőek, nem értékelték az emberek, hogy az ukránok oldalára áll a barátság kőolajvezeték témájában. Ezért most úgy döntött, hogy ezt az álszent, kétszínű, összejátszós színjátékot eljátssza Zelenszkij elnök úrral.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint az, hogy Magyar Péter korábban hosszú ideig hallgatott az ukrán elnök politikai zsarolásáról, többet mond minden szónál.

 

