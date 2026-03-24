„A magyarok ezt nem fogják hagyni!” – Vitályos Eszter üzenete a tiszás ügynökbotrány kirobbanása után

„Egészen vérlázító!” – így reagált Vitályos Eszter kormányszóvivő a legfrissebb videójában a napokban kirobbant tiszás ügynökbotrány részleteire. A politikus szerint az ügy minden eddiginél világosabbá tette, hogy Magyar Péterék nem a nemzeti érdekeket képviselik, hanem Brüsszel és Kijev elvárásait teljesítik maradéktalanul.

  24 perce
  Frissítve: 21 perce
  • Fotó: Illyés Tibor
Hétfőn jutott a Mandiner birtokába egy olyan hangfelvétel, amin a Direkt36 újságírója bevallja, hogy egy adta meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonszámait külföldi titkosszolgálatoknak és a tárcavezetőt le is hallgatták.

A hanganyagból az is kiderül, hogy az ügynöki munkát végző újságíró baráti kapcsolatot ápol Magyar Péter egyik vezető politikusával, Orbán Anitával, akit január végén igazolt le a Tisza Párt.

A tiszás ügynökbotrány kapcsán Vitályos Eszter hangsúlyozta

elfogadhatatlannak tartja, hogy újságírónak álcázott hálózati emberekkel és különböző titkosszolgálati kapcsolatokkal próbálnak beavatkozni a magyar belügyekbe, valamint az ország külpolitikájába. 

A kormányszóvivő szerint a tét óriási, hiszen a cél egy idegen érdekeket kiszolgáló kormány hatalomra juttatása.

A politikus a videó végén határozott üzenetet küldött a választóknak: véleménye szerint április 12-én a magyar emberek megálljt parancsolnak ezeknek a törekvéseknek. 

„Nem fogják hagyni, hogy idegen érdekek mentén politizáljanak az országban”

– fogalmazott, kiemelve, hogy a Fidesz jelenti a biztonságos választást a nemzeti szuverenitás megőrzése érdekében.

 

 

 

