„A magyarok ezt nem fogják hagyni!” – Vitályos Eszter üzenete a tiszás ügynökbotrány kirobbanása után

Hétfőn jutott a Mandiner birtokába egy olyan hangfelvétel, amin a Direkt36 újságírója bevallja, hogy egy adta meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonszámait külföldi titkosszolgálatoknak és a tárcavezetőt le is hallgatták.

A hanganyagból az is kiderül, hogy az ügynöki munkát végző újságíró baráti kapcsolatot ápol Magyar Péter egyik vezető politikusával, Orbán Anitával, akit január végén igazolt le a Tisza Párt.

A tiszás ügynökbotrány kapcsán Vitályos Eszter hangsúlyozta:

elfogadhatatlannak tartja, hogy újságírónak álcázott hálózati emberekkel és különböző titkosszolgálati kapcsolatokkal próbálnak beavatkozni a magyar belügyekbe, valamint az ország külpolitikájába.

A kormányszóvivő szerint a tét óriási, hiszen a cél egy idegen érdekeket kiszolgáló kormány hatalomra juttatása.

A politikus a videó végén határozott üzenetet küldött a választóknak: véleménye szerint április 12-én a magyar emberek megálljt parancsolnak ezeknek a törekvéseknek.

„Nem fogják hagyni, hogy idegen érdekek mentén politizáljanak az országban”

– fogalmazott, kiemelve, hogy a Fidesz jelenti a biztonságos választást a nemzeti szuverenitás megőrzése érdekében.