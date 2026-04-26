A szólásszabadság jegyében elindulhat az LMBTQ-csatorna, de szigorú korlátok között

Bár a hatályos jogszabályok szigorúan behatárolják a televíziós tartalmakat, önmagában egy LMBTQ-tematikájú csatorna elindításának nincs jogi akadálya – mutatott rá híradónknak Szűcs Gábor. A jogász hangsúlyozta: a szólásszabadság jegyében bárki működtethet médiumot, mindaddig, amíg az nem sérti a gyermekek egészséges fejlődéséhez fűződő alapjogait.