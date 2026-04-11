Botrányhősök és trágárság: Itt a Tisza Párt valódi arca

Kocsis Máté videóban összegezte a Tisza Párt körüli gyűlölethullámot, hangsúlyozva: a vasárnapi választás tétje a béke és a biztonság megőrzése a káosszal szemben.
A frakcióvezető videója rávilágít a Tisza Párt mögött álló agresszív propagandisták, köztük a drogos botrányba keveredett fellépők és hergelők valódi arcára. Kocsis Máté szerint az elszabadult verbális gyűlölködés nem lehet alternatíva a nemzeti egység számára.
A választás napján a magyaroknak dönteniük kell a rombolás és a stabilitás között. A cél egyértelmű: megvédeni hazánk békéjét a fegyverrel és trágársággal házaló politikai kalandoroktól a szavazófülkékben.