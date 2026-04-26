Ezért adhatta vissza mandátumát Orbán Viktor – az elemző a háttérben zajló átrendeződésről

Orbán Viktor váratlan bejelentése, miszerint nem veszi fel parlamenti mandátumát és a párt újjászervezésére koncentrál, stratégiai mesterhúzás és példamutatás egyben – véli Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a miniszterelnök ezzel a döntéssel nemcsak „kihúzta a politikai méregfogat” az ellenzéki támadások elől, de megnyitotta az utat egy olyan generációs és strukturális megújulás előtt, amely elengedhetetlen a 2022 óta lemorzsolódott szavazórétegek visszanyeréséhez.
Nem ül be a parlamentbe és visszaadja a mandátumát Orbán Viktor - ezt közösségi oldalán jelentette be szombaton a leköszönő miniszterelnök. Orbán Viktor azt is közölte, hogy a parlamenti frakciót Gulyás Gergely fogja vezetni. Majd arról is beszélt, hogy munkáját a Fidesz elnökeként folytatja, ha ezt a kongresszus támogatja.
Dornfeld László a HírTV Híradójának hangsúlyozta: a pártvezetés felismerte, hogy
az elhasznált politikai arcok helyett támadhatatlan, új szereplőkre van szükség a jövőbeni választási sikerhez.