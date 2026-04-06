Hortay Olivér: Magyarországnak szüksége van a Török Áramlatra

Rövidtávú hatásokat tekintve ellátási problémát egy ilyen kiesés közvetlenül nem okozna, ugyanis gáztárolóinkban még van gáz, most indul a be tárazási időszak a jelenleg rendelkezésre álló mennyisége az éves fogyasztásunk több, mint 20%-át fedezik, emelett Magyarország össze van kötve valamennyi szomszédos országgal, rövidtávon ezekkel az eszközökkel valamint a belföldi termelésekkel lehetne kompenzálni a helyzetet.