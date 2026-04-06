Hortay Olivér: Magyarországnak szüksége van a Török Áramlatra

A Török Áramlat gázvezeték potenciális kiesése, hogyha az tartóssá válna nagyon súlyos gazdasági műszaki, társadalmi következményekkel járna.
Rövidtávú hatásokat tekintve ellátási problémát egy ilyen kiesés közvetlenül nem okozna, ugyanis gáztárolóinkban még van gáz, most indul a be tárazási időszak a jelenleg rendelkezésre álló mennyisége az éves fogyasztásunk több, mint 20%-át fedezik, emelett Magyarország össze van kötve valamennyi szomszédos országgal, rövidtávon ezekkel az eszközökkel valamint a belföldi termelésekkel lehetne kompenzálni a helyzetet.