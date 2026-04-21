Hosszú időt vehet időbe, hogy minden magyar ember a magáénak érezze az új alaptörvényt

Magyar Péter szerint van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg.

A leendő miniszterelnök azt mondta: "abszolút nyitott" egy új alkotmányozási folyamat elindítására, de még a keretek meghatározása is hónapokat fog igénybe venni, és több év munkájára, társadalmi és szakmai egyeztetésekre lesz szükség, hogy minden magyar ember a magáénak érezze az alaptörvényt.
A Tisza Párt első embere azt is jelezte, hogy azonnali alaptörvény-módosításokra, vagy akár sarkalatos törvénymódosításokra is szükség lesz.
 

 

