Kiderült, hová rejti embereit a Tisza Párt a kérdések elől

A Tisza Párt hirdetett transzparencia ígérete és a valóság között egyre mélyebb szakadék tátong. Miközben az elnök „fantasztikus jelöltekről” beszél, a Szabad György irodaház alagútjai mögé rejti őket a sajtószabadság elől. Ez a nyilatkozati tilalom olyan, mint a félős gyerek, aki behúzza a függönyt, ha vendég jön.

A Fehér Ház elhagyása jelzi: a nyílt párbeszéd helyett a hermetikus elzárkózás lett az új irány. Vajon meddig tartható a néma képviselők stratégiája?