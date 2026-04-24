Magyar Péter falat húz a sajtó és a néma képviselői közé

A Tisza Párt stratégiája a Szabad György irodaház falai közé húzódva érte el az új szintet. A Képviselői Irodaház elhagyása mögött sokak szerint nem a múlt elutasítása, hanem az alagútban bujkáló politikusok kényelme áll. Miközben Magyar Péter a transzparenciáról beszél, az újságírók elől való menekülés a parlamenti munka átláthatósága ellen hat. A sajtószabadság hangoztatása mellett nehéz tisztán látni, ha a válaszok a föld alatt tűnnek el.