Orbán Viktor gratulált a Tisza Pártnak: „Ellenzékből is a hazát fogjuk szolgálni”

Orbán Viktor gratulált a Tisza Párt győzelméhez, hangsúlyozva: a nemzeti érdek és a haza szolgálata ellenzékből is töretlen és szent kötelesség marad.
A választás éjszakáján a nemzeti érdek mellett hitet téve szólalt meg Orbán Viktor, aki gratulált a Tisza Párt sikeréhez. A miniszterelnök szerint a politikai felelősségvállalás része a választói akarat tisztelete, így a jövőben az ellenzéki munka során szolgálják tovább a hazát.
Ez a demokrácia ünnepe, ahol a közösségek megerősítése az elsődleges cél. A munka folytatódik, hiszen a nemzet sorsa és védelme minden egyéni vagy pártérdeknél előbbre való.