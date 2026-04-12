Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Orbán Viktor gratulált a Tisza Pártnak: „Ellenzékből is a hazát fogjuk szolgálni”

Orbán Viktor gratulált a Tisza Párt győzelméhez, hangsúlyozva: a nemzeti érdek és a haza szolgálata ellenzékből is töretlen és szent kötelesség marad.

A választás éjszakáján a nemzeti érdek mellett hitet téve szólalt meg Orbán Viktor, aki gratulált a Tisza Párt sikeréhez. A miniszterelnök szerint a politikai felelősségvállalás része a választói akarat tisztelete, így a jövőben az ellenzéki munka során szolgálják tovább a hazát. 

Ez a demokrácia ünnepe, ahol a közösségek megerősítése az elsődleges cél. A munka folytatódik, hiszen a nemzet sorsa és védelme minden egyéni vagy pártérdeknél előbbre való.

 

