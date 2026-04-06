Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatója Kiskundorozsmán

A helyzet rendkívül súlyos – jelentette ki Orbán Viktor Kiskundorozsmán, ahol megerősítették a Török Áramlat magyarországi szakaszának katonai védelmét. – Korábban az olajról volt szó, blokád alá kerültünk. Ezt máshonnan pótoljuk, de a gázvezeték az még jobban hasonlít az ütőérhez – fejtette a miniszterelnök. Felidézte, hogy már korábban is zárták el a gázvezetéket, ezért is épült a Török Áramlat.

– Jelenleg is ukrán gázblokád alatt vagyunk, de tudjuk pótolni dél felől a kiesést. Ha ezt a köldökzsinórt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök Szijjártó Péter külügyminiszterrel szemlét tartottak. – Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de a folyamatos védelmet biztosítani kell – jelentette ki. A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar honvédség képes arra, hogy megvédje a gázvezetéket.

Orbán Viktor tudatta:

nincs tudomásuk arról, hogy a gázvezeték magyar szakaszán terveztek volna robbantást.

Kiemelte, hogyha tudomásuk lett volna, azt időben megakadályozták volna. Hozzátette: Magyarország energiaellátása most bizonyságban van.