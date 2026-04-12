Magyar Péter gyűlöletkeltéssel és hazugsággal vádolta a Fideszt

A Tisza Párt elnöke kampányzáró állomásán, Debrecenben vádaskodott. Ismét a kormányfő szavait másolta, majd megelőlegezte magának a miniszterelnöki széket és azt állította, hogy felnőtt a feladathoz.

Magyar Péter megtartotta kampányzáróját, aki szombaton Debrecenben zárta a sorozatot, és azt vizionálta, hogy nagy arányban verik majd meg a kormánypártokat.

A Tisza Párt elnöke a kampány zárásaként újra a Fidesz vezette kormányt vádolta gyűlöletkeltéssel, pökhendiséggel és hazugsággal. A gyűlöletkeltéséről beszélő politikus megbékélést hirdetett úgy, hogy pont ő volt az, aki szisztematikusan hergelte szimpatizánsait az újságírók ellen.

A pártelnök kampányzáró beszédében ismét a miniszterelnöktől lopott szófordulatot. Majd azt bizonygatta, hogy kétharmaddal fognak nyerni, és gyorsan meg is előlegezte magának a miniszterelnöki széket. Magyar Péter arról is beszélt, hogy felnőtt a miniszterelnöki feladatok ellátására.

 

Országgyűlési választás2026. április 12.

