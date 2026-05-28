HírTvTudomány

Az MBW Plusz program orvosi diagnosztikát és egyénre szabott stratégiát jelent

A témáról Dr. Szegheő Péter, az ORMOS Intézet orvosigazgatója beszélt a Napindítóban.

A fogyókúra az emberiség egyik legnépszerűbb, mégis leggyakrabban elbukott projektje. Minden év elején ezrek vágnak bele önsanyargató diétákba, hogy aztán pár hét múlva a „jojó-effektus” csapdájában találják magukat – gyakran több kilóval, mint amennyivel indultak. De mi van akkor, ha a túlsúly nem csak az akaraterő hiánya? Mi van, ha a háttérben hormonok, anyagcsere-folyamatok vagy éppen fel nem ismert gyulladások állnak?

 

