Az MBW Plusz program orvosi diagnosztikát és egyénre szabott stratégiát jelent

A fogyókúra az emberiség egyik legnépszerűbb, mégis leggyakrabban elbukott projektje. Minden év elején ezrek vágnak bele önsanyargató diétákba, hogy aztán pár hét múlva a „jojó-effektus” csapdájában találják magukat – gyakran több kilóval, mint amennyivel indultak. De mi van akkor, ha a túlsúly nem csak az akaraterő hiánya? Mi van, ha a háttérben hormonok, anyagcsere-folyamatok vagy éppen fel nem ismert gyulladások állnak?