A Nyugat Oroszország ellen

Haladéktalan, teljeskörű tűzszünet érvénybe léptetésére szólították fel Vlagyimir Putyint a londoni csúcs résztvevői. Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy ennek érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak "befagyasztására. Az ukrán elnök azt is felfedte, ki a titkos közvetítő közte és Putyin között.

Miközben Donald Trump szerint már karnyújtásnyira van az Iránnal kötendő megállapodás, a Közel-Keleten ismét fellángoltak a harcok. Izrael újabb csapásokat mért iráni célpontokra, Teherán pedig rakétatámadást indított, ami tovább növelte a feszültséget a térségben. A konfliktus eszkalációja kihatással lehet a béketárgyalások alakulására is, bár az amerikai elnök szerint a mostani események nem befolyásolják azt.