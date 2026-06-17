Fejek hullanak a csúcsintézményeknél

A Paláver Hangoló legújabb adásában a hazai intézményrendszer eddigi legkomolyabb rengését elemezték. Váratlanul az ÁSZ elnöke hivatalosan is kezdeményezte az eljárást, amely az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését célozza. Bár a valódi okokat egyelőre homály fedi, a lépés egyértelműen jelzi, hogy a hatalmi ágak közötti feszültség a tetőfokára hágott. Vajon szakmai mulasztás történt, vagy egy kíméletlen, zárt ajtók mögötti tisztogatásnak vagyunk a tanúi?