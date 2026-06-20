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Gyalázatos provokációnak nevezte Orbán Viktor a Szőlő utcai botrányt

A Fidesz elnöke is elmondta véleményét az ügyről.

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  • 17 órája
  • Forrás: HírTV
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