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Ez a kormány nem tudja kontrollálni a kutak árait

A bukaresti kormány húsz százalékkal, literenként mintegy negyven forinttal csökkentette a gázolaj jövedéki adóját. A vasárnap életbe lépett intézkedés hatására a dízel átlagára átmenetileg 10 lej körüli szintre csökkent a romániai kutakon.

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  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Vlad Ispas
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Az árcsökkenés azonban nem tartott sokáig: több benzinkút is árat emelt, így az adócsökkentés egy része máris elveszett. A részletekről Hermann Endre tudósít Bukarestből.
 

 

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