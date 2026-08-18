Ez a kormány nem tudja kontrollálni a kutak árait

Az árcsökkenés azonban nem tartott sokáig: több benzinkút is árat emelt, így az adócsökkentés egy része máris elveszett. A részletekről Hermann Endre tudósít Bukarestből.
A bukaresti kormány húsz százalékkal, literenként mintegy negyven forinttal csökkentette a gázolaj jövedéki adóját. A vasárnap életbe lépett intézkedés hatására a dízel átlagára átmenetileg 10 lej körüli szintre csökkent a romániai kutakon.
Az árcsökkenés azonban nem tartott sokáig: több benzinkút is árat emelt, így az adócsökkentés egy része máris elveszett. A részletekről Hermann Endre tudósít Bukarestből.