Több pest vármegyei településen is akadozik vagy teljesen leállt az ivóvízellátás

A kormányfő még hétfő este rendkívüli bejelentést tett: a harmadfokú hőségriasztás és rekordmagas vízfogyasztás miatt kritikus vízhiány alakult ki több magyarországi településen.

Szadán lajtos kocsiból osztanak ivóvizet

A vízellátás a pest vármegyei településen teljesen leállt, mindez a kánikula csúcspontján történt. Ugyanakkor azonnal intézkedtek, megerősítették az ellátást, így jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik a községben. A polgármester elmondta, hogy néhány napig a honvédség segítségét is igénybe kell venniük. Pintér Lajos hozzátette: azt is megoldották, hogy a helyiek tisztálkodni tudjanak, a Sportcentrumban biztosítottak számukra lehetőséget a zuhanyzásra. Aki tudja, alternatív megoldásokkal hidalja át a vízhiányt.

Pátyon sincsenek sokkal jobb helyzetben az emberek

Vannak akik már ásványvízzel pótolják a hiányzó vízmennyiséget. A településen I. fokú vízkorlátozást rendelt el az önkormányzat. A polgármester arra hívta fel az ott élők figyelmét, hogy amíg szükséges, vegyék igénybe a mozgó lajtos kocsiról felkínált ivóvizet. Az ellátás fenntartása érdekében a DAKÖV Kft. munkatársai pedig folyamatos vízkormányzási beavatkozásokat végeznek.

Új klímatörvényt és vízmegtartási programot indít a kormány

Magyar Péter arról beszélt a Parlamentben, hogy a legfontosabb feladatuk a meglévő vízkészlet megtartása, de a vízi közműveket is fel kell újítani. A kormányfő rámutatott, hogy jelenleg minden ötödik liter víz elfolyik a rendszerből, amely komoly problémákat okozhat a jövőben. A miniszterelnök azt ígérte: a döntéseket a gazdák, szakemberek és a tudomány képviselőivel együtt hozzák majd meg.