Már van olyan település, ahol megszűnt az ivóvízellátás

Magyar Péter: "Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetések ivóvízzel, ha lehet halasszák el az autómosást, ne töltsenek medencéket és halasztanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig. Most azért dolgozunk, hogy elegendő ivóvíz jusson minden családnak, a kórházaknak, az idős otthonoknak, a bölcsődéknek, az iskoláknak, a kritikus intézményeknek és szükség esetén a tűzoltásra is."