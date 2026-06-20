Komment extra - Pócs János új bizonyítékokra hivatkozva tesz ismét feljelentést a „Zsolti bácsi"-ügyben

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Magyar Márton 4 millió forintot fizethetett Bangó Sándornak, hogy nevezze meg "Zsolti bácsit".

Pócs János új bizonyítékokra hivatkozva tesz ismét feljelentést a „Zsolti bácsi"-ügyben.

Görög Márta miniszter kérdést tett fel a hangfelvétellel kapcsolatban Magyar Péternek.

Jövő héten tárgyalhatja az Országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést.

A Tisza EP-képviselői megszavazták a GMO-párti uniós rendeletet.

Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésében egyes vezetők gyors előrelépést sürgettek.

Magyar Péter először képviseli hazánkat az állam- és kormányfők tanácsában, Brüsszelben.