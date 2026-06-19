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Rétvári Bence: Az intézkedés eltörlésével Brüsszel elvárásait teljesíti a Tisza-kormány

Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagárak kivezetését a KDNP-frakcióvezetője.

  • Hírek
  • 2026. június 19., péntek 15:23
  • Forrás: HírTV
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Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy az Orbán-kormány által bevezetett intézkedés eltörlésével semmi nem védi a magyar autósokat attól, ha a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ismét meredek emelkedésbe kezdenének. 

 

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