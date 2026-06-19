Rétvári Bence: Az intézkedés eltörlésével Brüsszel elvárásait teljesíti a Tisza-kormány

Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy az Orbán-kormány által bevezetett intézkedés eltörlésével semmi nem védi a magyar autósokat attól, ha a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ismét meredek emelkedésbe kezdenének.
Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagárak kivezetését a KDNP-frakcióvezetője.
Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy az Orbán-kormány által bevezetett intézkedés eltörlésével semmi nem védi a magyar autósokat attól, ha a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ismét meredek emelkedésbe kezdenének.