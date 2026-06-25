Tuzson Bence szerint súlyos jogi és politikai aggályokat is felvet Magyar Péterék interjúja

Tuzson Bence: "Gondoljunk csak bele, hiszen ennek a kisgyereknek van egy gyámja, törvényes képviselője, aki felel ezért a gyerekért és ha ettől kicsit elvonatkoztatunk akkor abba is gondoljunk kicsit bele, hogy ha valakinek a saját gyerekével történne egy ilyen hogy a gyereke valami miatt eltűnik, hirtelenjében rátalál valaki és tulajdonképpen fogva tartják 3 napon keresztül egy szállodában. Majd utána egy nyilatkozatra késztetik ezt a gyereket mindenféle csellel. A gyerek nyilatkozatát aztán nyilvánosságra hozzák és senki nem tud az egész idő alatt arról, hogy hol van a gyerek és senki nem járult hozzá, hogy a gyerek nyilatkozatot tegyen, akkor mindenki érzi, hogy ez milyen súlyos eset."