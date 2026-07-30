Akár már ma teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet

Magyar Péter azt mondta: erre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség, ám a kiesést importból tudják fedezni. A Paksi Atomerőmű 3-as blokkját már leállították az extrém alacsony vízállás miatt. Ilyen intézkedésre korábban még nem volt példa, a nyári hőség idején eddig legfeljebb teljesítmény-csökkentésre volt szükség.

Magyar Péter: "Folyamatosan kell lekapcsolni a paksi atomerőmű blokkjait, ez egy tervezett leállás a Duna rekord alacsony vízállása miatt és úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma de lehet holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására, ez kétezer megawatt teljesítménykiesést jelent, ez egy nagyon nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, ugyanakkor ez még fedezhető importból, hiszen 3600-3800 megawatt importkapacitás áll rendelkezésre."

