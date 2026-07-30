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Akár már ma teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet

A miniszterelnök az aszályos idővel kapcsolatban tette kijelentését.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Magyar Péter azt mondta: erre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség, ám a kiesést importból tudják fedezni.  A Paksi Atomerőmű 3-as blokkját már leállították az extrém alacsony vízállás miatt. Ilyen intézkedésre korábban még nem volt példa, a nyári hőség idején eddig legfeljebb teljesítmény-csökkentésre volt szükség.

Magyar Péter: "Folyamatosan kell lekapcsolni a paksi atomerőmű blokkjait, ez egy tervezett leállás a Duna rekord alacsony vízállása miatt és úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma de lehet holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására, ez kétezer megawatt teljesítménykiesést jelent, ez egy nagyon nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, ugyanakkor ez még fedezhető importból, hiszen 3600-3800 megawatt importkapacitás áll rendelkezésre."
 

 

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