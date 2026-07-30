Már öt hónapja az iráni háború rángatja az üzemanyagok árát

Korábban ez az átjáró bonyolította a világ nyersolaj-kereskedelmének egyötödét. Ráadásul a konfliktus kiújulása mellett újabb veszély van a láthatáron, mégpedig a Báb-el-Mandeb-szoros, tehát a Vörös-tenger kijáratának esetleges lezárása. Az ellátásbiztonságot az is veszélyeztette, hogy Teherán válaszul az Egyesült Államokkal szövetséges Öböl menti arab országok feldolgozóüzemeit támadta. Az árak később a békekötést célzó szándéknyilatkozat aláírása után csaknem a kezdeti szintre, 70 dollárig mérséklődtek. A közelmúltban egyre inkább kiújuló harcok után azonban ismét 100 dollár fölé kúsztak az árak.