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Erre lehet számítani, ha a kormány a piacra hagyja az üzemanyagok árait

A témáról Hecker Flórián, a világgazdaság szakújságírója mondott véleményt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt:

 Mire lehet számítani, ha a kormány a piacra hagyja az üzemanyagok árait?

Mennyire stabil most az ellátás? A beszerzési nehézségek hogyan befolyásolhatja az üzemanyagárakat?

 

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