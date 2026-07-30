Erre lehet számítani, ha a kormány a piacra hagyja az üzemanyagok árait

A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt:
Mire lehet számítani, ha a kormány a piacra hagyja az üzemanyagok árait?
Mennyire stabil most az ellátás? A beszerzési nehézségek hogyan befolyásolhatja az üzemanyagárakat?
A témáról Hecker Flórián, a világgazdaság szakújságírója mondott véleményt.
A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt:
Mire lehet számítani, ha a kormány a piacra hagyja az üzemanyagok árait?
Mennyire stabil most az ellátás? A beszerzési nehézségek hogyan befolyásolhatja az üzemanyagárakat?