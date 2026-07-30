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Magyar Péter: A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építhetnek

A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnököt fogadta Budapesten. A találkozó után arról számoltak be, hogy közös kormánybizottságot hoznak létre a stratégiai párbeszéd érdekében.

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  • Forrás: HírTV
  • Fotó: EUS-Nachrichten
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A közös kormánybizottságban kiemelt terület a kutatás-fejlesztés, illetve a tudományos és kulturális kapcsolatok megerősítése. Magyar Péter hozzátette: az a cél, hogy minél több befektető érkezzen Bajorországból is.

 

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