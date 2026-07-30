Magyar Péter: A bajor-magyar kapcsolatok előremutatóak, erős alapokra építhetnek

A közös kormánybizottságban kiemelt terület a kutatás-fejlesztés, illetve a tudományos és kulturális kapcsolatok megerősítése. Magyar Péter hozzátette: az a cél, hogy minél több befektető érkezzen Bajorországból is.
A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnököt fogadta Budapesten. A találkozó után arról számoltak be, hogy közös kormánybizottságot hoznak létre a stratégiai párbeszéd érdekében.
A közös kormánybizottságban kiemelt terület a kutatás-fejlesztés, illetve a tudományos és kulturális kapcsolatok megerősítése. Magyar Péter hozzátette: az a cél, hogy minél több befektető érkezzen Bajorországból is.