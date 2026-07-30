Navracsics Tibor szerint az alkotmányosság és jogállamiság kategóriái képlékennyé váltak hazánkban

Elfogadták, egy nappal később pedig alá is írta Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

Június végén a miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a Tisztítótűz program részeként felállítják a hivatalt, amelynek célja elvileg az állami korrupció megszakítása. Július 29-én pedig már az Igazságügyi Bizottságban a hivatal elnökének castingjáról értekeztek. A pályázóknak azt is részletezniük kell, hogy mi a céljuk a pozícióban és azt, hogyan tervezik elérni. Volt kormánytagok, országgyűlési képviselők, párttagok nem pályázhatnak, a jelentkezőket augusztus végén hallgatják meg. Nyílt pályázatot hirdetnek, bár Magyar Péter korábban már elszólta magát arról, hogy konkrét elképzelése van róla, kit szeretne látni az elnöki körben.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a törvény szövege alapján az alkotmányosság határán egyensúlyoz, ami kezd képlékennyé válni Magyarországon – jelentette ki Navracsics Tibor. A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter hangsúlyozta: a hivatal gyakorlatilag minden bűnüldözési eszközt használhat, beleértve titkosszolgálati módszereket is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy így bárki feljelenthető ennél a hatóságnál. Navracsics Tibor hozzátette, hogy az NVVH felállításával megkezdődhetnek a hatalmi célú vegzálások. A hivatal vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd, mentelmi joggal.