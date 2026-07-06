Fokozódik a vita Józsefváros közbiztonságáról: Pikó rendőröket kér, a Fidesz visszavág

Éveken keresztül elnézték a kábítószer kereskedelem térnyerését, most rendőrért kiáltanak - reagált a volt drogügyi kormánybiztos arra, hogy Pikó András több rendőrt kért Józsefváros romló közbiztonsága miatt. A kerület polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy ez ügyben találkozni fog az új budapesti rendőrfőkapitánnyal. A helyi Fidesz önkormányzati képviselője szerint hiába mutogat másra Pikó András, a kialakult helyzetért a baloldali vezetés okolható.

Vörös Tamás hozzátette: az Orbán-kormány és a Fidesz kerületi vezetése alatt Józsefváros a legjobb közbiztonsággal rendelkezett a fővárosban, azonban a 2019 óta hivatalban lévő baloldali-liberális városvezetés alatt ismételten felütötték fejüket a rendet és a nyugalmat veszélyeztető problémák.