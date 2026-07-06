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Fokozódik a vita Józsefváros közbiztonságáról: Pikó rendőröket kér, a Fidesz visszavág

Pikó András a körzet tiszás képviselőjével és kormánybiztosával, Bódis Krisztával is egyeztetett a helyzetről.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Éveken keresztül elnézték a kábítószer kereskedelem térnyerését, most rendőrért kiáltanak - reagált a volt drogügyi kormánybiztos arra, hogy Pikó András több rendőrt kért Józsefváros romló közbiztonsága miatt. A kerület polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy ez ügyben találkozni fog az új budapesti rendőrfőkapitánnyal. A helyi Fidesz önkormányzati képviselője szerint hiába mutogat másra Pikó András, a kialakult helyzetért a baloldali vezetés okolható.

Vörös Tamás hozzátette: az Orbán-kormány és a Fidesz kerületi vezetése alatt Józsefváros a legjobb közbiztonsággal rendelkezett a fővárosban, azonban a 2019 óta hivatalban lévő baloldali-liberális városvezetés alatt ismételten felütötték fejüket a rendet és a nyugalmat veszélyeztető problémák.

 

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